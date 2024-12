Divulgada lista de ganhadores da Nota Fiscal Goiana com R$ 1,7 milhão em premiações; veja nomes

Edição de fim de ano distribuiu 157 prêmios com valores dobrados em relação aos sorteios mensais

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2024

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiação especial (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

Um morador de Santa Helena de Goiás foi o vencedor da edição especial de fim de ano do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG). Adiel Santiago dos Santos conquistou o maior prêmio do sorteio, no valor de R$ 400 mil no programa vinculado à Secretaria de Economia do Governo de Goiás.

O sorteio ocorreu nesta segunda-feira (16) e distribuiu um total de R$ 1,7 milhão em prêmios, beneficiando tanto os consumidores inscritos no programa quanto os times de futebol goianos.

Além do sorteio principal de R$ 400 mil, foram distribuídos 157 prêmios com valores dobrados em relação aos tradicionais sorteios mensais, sendo R$ 300 mil para consumidores, via NFG e R$ 1 milhão para os clubes, via Time Goiano do Coração. A lista completa está disponível no site.

Três consumidores foram contemplados com R$ 20 mil cada: José Antônio Gomes da Silva, de Piracanjuba; Lizia Regina Borges Crispim, de Goiânia; e Keila Pereira Pires, de Inhumas.

Outros três receberão R$ 10 mil: José Romarques Barbosa Cruz Costa, de Valparaíso de Goiás; Jessé Ernesto dos Santos, de Aparecida de Goiânia; Adão Divino de Andrade, de Rio Verde; e Anne Karolly Matias França, de Goiânia.

Além disso, foram distribuídos 50 prêmios de R$ 2 mil e outros 100 consumidores ganharam R$ 1 mil.

Resgate

Os consumidores contemplados têm até 90 dias, a partir da homologação do resultado no Diário Oficial do Estado, para solicitar o resgate do prêmio.

O procedimento é simples: basta acessar o site da NFG, realizar o login com CPF e senha, e preencher os dados bancários. O pagamento será realizado em até 30 dias.