Ruan Monyel - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Se você é fã daqueles filmes que deixam o coração acelerado, mas não sabe o que assistir, prepare-se para a mais nova produção da Netflix, que já está dando o que falar.

A gigante do streaming trouxe uma história, no mínimo, perturbadora, que promete prender o público do início ao fim.

Com momentos de pura tensão e grandes reviravoltas, esse filme é “obrigatório” para todos os assinantes da plataforma.

Novo filme da Netflix promete momentos de tensão e te deixar apreensivo do início ao fim

O filme “Não se Mexa” chegou recentemente ao catálogo, mas já possui 72% no Rotten Tomatoes, site que agrega diversas críticas sobre produções audiovisuais.

Dirigido por um dos mestres do terror, Sam Raimi, conhecido por dirigir o clássico “Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio”, o longa é uma das grandes apostas da Netflix.

No filme, acompanhamos Iris, interpretada por Kelsey Asbille, uma mulher que, após a perda do filho, enfrenta um luto profundo.

Em busca de conforto, Iris se isola em uma floresta. No entanto, o cenário se torna um verdadeiro horror quando ela encontra Richard (Finn Wittrock).

O rapaz, que finge carregar uma forte bagagem emocional e alega também ter perdido alguém, por um momento parece ser a esperança para Iris.

Porém, assim que ganha a confiança da mulher, Richard, aproveitando um momento de distração, aplica uma substância paralisante nela.

Agora, Iris enfrenta uma corrida contra o tempo pela própria sobrevivência. Afinal, ela só tem 20 minutos antes que a droga faça efeito e a deixe completamente paralisada.

“Não se Mexa” é um filme que promete cenas angustiantes e cheias de tensão, fazendo o espectador ter vontade de entrar na tela para ajudar a personagem. Assista ao trailer:

