Placa chama atenção por pedido inusitado no trânsito

Palavras brincaram com a pressa de alguns motoristas quando precisam parar no trânsito

Natália Sezil - 16 de dezembro de 2024

Divulgação da placa reuniu o comentário de diversos internautas. (Foto: Reprodução)

Uma placa compartilhada nas redes sociais viralizou com um pedido inusitado no trânsito, reunindo diversos internautas em uma postagem do perfil @templaca no X (antigo Twitter).

A cena foi registrada no vidro traseiro de um carro, com palavras que brincam com a pressa de alguns motoristas e apontam uma lógica contraditória com o exercício de dirigir um carro.

Em letras brancas fáceis de ler, o motorista do carro fotografado deixa a mensagem: “Ao abrir o sinal, favor buzinar”. Ele continua, na linha de baixo: “Obs: sou cego”.

A publicação juntou mais de 6 mil curtidas e quase 300 republicações, e internautas surpresos compartilharam suas impressões. Um deles comentou: “Em BH não precisa nem avisar, o bonequinho de pedestre pisca já começa a buzinação”.

Outro fez referência a um comentário frequente entre muitos pedestres enquanto atravessam a rua: “‘ele não é doido, tá me vendo’. O motorista cego:”.