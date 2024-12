Sicredi Celeiro Centro Oeste distribui mais de R$ 24 milhões em juros ao capital para seus associados

Valor é distribuído de acordo com capital social investido por cada associado

Publieditorial - 16 de dezembro de 2024

Agência da Sicredi Celeiro, recém-inaugurada em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste realiza a distribuição de mais de R$ 24 milhões em juros ao capital para seus associados. Essa distribuição ocorrerá no próximo dia 16 de dezembro e beneficiará os mais de 100 mil associados da instituição.

O valor será distribuído proporcionalmente entre as contas de capital social dos associados, de acordo com o valor investido por cada um. Essa distribuição é uma das características mais marcantes da instituição financeira cooperativa, que valoriza a participação ativa dos associados e promove o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está presente.

O presidente da cooperativa, Jaime Antonio Rohr, destaca a importância dessa distribuição de juros ao capital para os associados: “Estamos muito satisfeitos em poder compartilhar os resultados financeiros do Sicredi Celeiro Centro Oeste com nossos associados. Essa distribuição é uma forma de retribuir a confiança e o envolvimento de cada um deles, além de fortalecer nosso relacionamento próximo e transparente”, declarou.

Rohr também ressalta que a distribuição será realizada de acordo com o valor do capital social de cada associado, sendo creditado o percentual correspondente ao rendimento de 100% da poupança no último ano, que foi de 7,03%. Essa distribuição é uma oportunidade para os associados do Sicredi Celeiro Centro Oeste receberem uma parte dos resultados financeiros gerados pela cooperativa. Este percentual usou como referência o período entre 23/11/2023 e 27/11/2024.

A distribuição de juros ao capital reforça o compromisso do Sicredi com a valorização dos seus associados e com a promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades. Além disso, evidencia o modelo de negócio de uma instituição financeira cooperativa, onde os associados são os donos e têm participação ativa nas decisões e nos resultados da instituição.

Os associados do Sicredi Celeiro Centro Oeste devem ficar atentos ao próximo dia 16 de dezembro, quando será realizado o repasse dos juros ao capital. Essa é uma oportunidade para acompanhar de perto os resultados financeiros da cooperativa e desfrutar dos benefícios de ser um associado do Sicredi. Para conferir o valor depositado, basta acessar o aplicativo Sicredi e procurar pelo campo Capital Social. Nele é possível tirar o extrato da conta capital e aumentar a participação na cooperativa, através de novos aportes em capital.