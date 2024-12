César Menotti e Fabiano se apresentam em Goiânia ainda em 2024

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2024

Dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. (Foto: Divulgação)

Uma das duplas mais “peso-pesado” do sertanejo brasileiro anunciou uma apresentação em Goiânia. César Menotti e Fabiano irão realizar um show ainda este ano, no dia 21 de dezembro, na Arena Multiplace.

Performando diversos clássicos, tais quais “Como um Anjo”, “Ciumenta” e “Não era eu”, a dupla promete balançar e emocionar o público. Eles já possuem mais de 20 anos de carreira, com a parceria tendo início em 2001, e se consolidando ao longo das décadas.

Já cristalizados no cenário sertanejo nacional, eles realizam um verdadeiro “Leilão”, com vagas limitadas, para acompanhar um pouco do talento da dupla na capital goiana. Ingressos já estão a venda, para o tour chamada “Intensidade”, que comemora o aniversário de carreira, com um DVD tendo sido gravado em São Paulo.

Os ingressos vão de R$ 100 a R$ 350 para entradas individuais, além também das opções em mesas, para 4 pessoas, variando de R$ 1.3000 até R$ 2.1000. Outra possibilidade também são as mesas para 12 pessoas, no Lounge Mezanino, com preços de R$ 3.000 e de R$ 4.000.

Para embalar os momentos iniciais, proporcionando aquele “esquenta” ao público, o evento será embalado pelas duplas André e Adriano, Luiz Cláudio e Giuliano e também pelo DJ Lagoa.

Portanto, é bom se preparar para longas horas de espetáculo, já que a dupla que comanda a noite promete não “pegar leve” na apresentação. Os portões se abrem às 18h, e a Arena Multiplace, que já foi palco de shows como os de Seu Jorge, Zé Ramalho, Chitãozinho & Xororó e Trio Parada Dura, fica situada na Vila Alto da Glória.