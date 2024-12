Colisão entre caminhão carregado com agrotóxico e carro de passeio mata dois em rodovia de Goiás

Produto químico pode contaminar o Rio Vermelho. Secretaria de Meio Ambiente já foi acionada pelos Bombeiros

Thiago Alonso - 17 de dezembro de 2024

Veículos ficaram retorcidos com o acidente. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um Fiat Palio Weekend na GO-164, durante a manhã desta terça-feira (17), na altura da Cidade de Goiás, no Oeste goiano.

O Portal 6 apurou que o caminhão perdeu o freio e se chocou com o automóvel de passeio, resultando na queda de ambos em uma ribanceira.

Com o impacto, os veículos despencaram de uma altura de 15 metros até chegarem às margens do Rio Vermelho.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro, mas ao chegar, já encontrou os dois ocupantes do carro sem vida. O motorista e um passageiro que estavam no caminhão foram resgatados com vida e levados a uma unidade de saúde.

Perigo

Ao atender à ocorrência, os militares constataram que o caminhão transportava agrotóxico.

Diante dessa situação, a Secretaria do Meio Ambiente foi acionada para tomar providências e evitar que o produto contamine o Rio Vermelho.

Mais informações a qualquer momento.