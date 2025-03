Comida di Buteco 2025: confira os petiscos dos 47 bares e restaurantes participantes

Barca Portuguesa – Barquinhas recheadas de purê de bacalhau e Catupiry com tomate confitado.

Marronzinho de Sol – Bolinho de arroz e carne de sol recheado com muçarela. Acompanha molho de ervas.

Marronzinho de Sol – Bolinho de arroz e carne de sol recheado com muçarela. Acompanha molho de ervas.

O Bendito Pulled Pork – Croquete de pernil suíno recheado com muçarela. Acompanha geleia de abacaxi.

O Bendito Pulled Pork – Croquete de pernil suíno recheado com muçarela. Acompanha geleia de abacaxi.

Disquinho do Bentão – Disquinho de tilápia moída temperada, recheado com muçarela e acompanhado de molho de pimenta da casa.

Disquinho do Bentão – Disquinho de tilápia moída temperada, recheado com muçarela e acompanhado de molho de pimenta da casa.

Bolinhos dos Cumpadres – Bolinho de mandioca recheada com filé de peixe de água doce grelhado. Acompanha vinagrete tropical, molho de ervas e geleia de goiabada com pimenta-dedo-de-moça.

Bolinhos dos Cumpadres – Bolinho de mandioca recheada com filé de peixe de água doce grelhado. Acompanha vinagrete tropical, molho de ervas e geleia de goiabada com pimenta-dedo-de-moça.

Pelota do Zé – Porção de bolinho de carne. Acompanha molho de alho e geleia de pimenta.

Pelota do Zé – Porção de bolinho de carne. Acompanha molho de alho e geleia de pimenta.

Brasel de Pirarucu – Pastel de pirarucu assado na brasa com cream cheese e requeijão. Acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta-dedo-de-moça.

Brasel de Pirarucu – Pastel de pirarucu assado na brasa com cream cheese e requeijão. Acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta-dedo-de-moça.

Chuta o Balde – Bolinho de rabada com recheio de queijo coalho. Acompanha molho de pequi com abacaxi e emulsão de pimenta-calabresa.

Chuta o Balde – Bolinho de rabada com recheio de queijo coalho. Acompanha molho de pequi com abacaxi e emulsão de pimenta-calabresa.

Agreste Brasileiro – Fraldinha temperada e assada na chapa. Acompanha mandioquinha na manteiga com banana frita, torradas e molho especial da casa.

Agreste Brasileiro – Fraldinha temperada e assada na chapa. Acompanha mandioquinha na manteiga com banana frita, torradas e molho especial da casa.

Picanha Croc – Bolinho de picanha desfiada, cremoso por dentro e crocante por fora, na base de cream cheese. Acompanha molho de limão-siciliano e geleia de abacaxi com pimenta.

Picanha Croc – Bolinho de picanha desfiada, cremoso por dentro e crocante por fora, na base de cream cheese. Acompanha molho de limão-siciliano e geleia de abacaxi com pimenta.

Bem Casado – Bolinho de arroz recheado com carne de sol, banana-da-terra e amêndoas douradas na manteiga, e cheiro-verde. Acompanha molho da casa.

Bem Casado – Bolinho de arroz recheado com carne de sol, banana-da-terra e amêndoas douradas na manteiga, e cheiro-verde. Acompanha molho da casa.

apas de Carne – Pão italiano com pasta de alho e cupim desfiado e defumado. Acompanhado de molho vinagrete.

apas de Carne – Pão italiano com pasta de alho e cupim desfiado e defumado. Acompanhado de molho vinagrete.

Mandu à Brasileira – Mandu é um prato tradicional da culinária coreana, semelhante a um pastel. Massa fina recheada com porco moído, gengibre e molho de soja.

Mandu à Brasileira – Mandu é um prato tradicional da culinária coreana, semelhante a um pastel. Massa fina recheada com porco moído, gengibre e molho de soja.

Desfiado 62 – Fraldinha cozida e desfiada, com cebola e tomate. Acompanha fatias de pão.

Desfiado 62 – Fraldinha cozida e desfiada, com cebola e tomate. Acompanha fatias de pão.

Coração Embriagado – Coração de frango temperado com cebola, pimenta-dedo-de-moça, finalizado com shoyu e melado de cana. Acompanha farinha de mandioca composta por bacon, calabresa e cenoura.

Coração Embriagado – Coração de frango temperado com cebola, pimenta-dedo-de-moça, finalizado com shoyu e melado de cana. Acompanha farinha de mandioca composta por bacon, calabresa e cenoura.

Trio do Jajá – Trio de patês: frango, abacaxi e caponata de berinjela. Servidos em uma barca de pão sírio.

Trio do Jajá – Trio de patês: frango, abacaxi e caponata de berinjela. Servidos em uma barca de pão sírio.

Costela de Adão – Bolinho de costela desfiada com recheio de muçarela. Acompanha molho de ervas e geleia de abacaxi.

Costela de Adão – Bolinho de costela desfiada com recheio de muçarela. Acompanha molho de ervas e geleia de abacaxi.

Bolotas da Vovó – Bolinhos de carne moída com cream cheese, muçarela e especiarias. Acompanha mandioquinha e molho da casa.

Bolotas da Vovó – Bolinhos de carne moída com cream cheese, muçarela e especiarias. Acompanha mandioquinha e molho da casa.

Disco do Tico – Disco de carne recheado com mussarela, empanado na farinha panko.

Disco do Tico – Disco de carne recheado com mussarela, empanado na farinha panko.

Luna – Tiras de filé com creme de gorgonzola e crispy de bacon.

Luna – Tiras de filé com creme de gorgonzola e crispy de bacon.

Bolinho de Catupiry com recheio de carne-seca e tomate seco.

Bolinho de Catupiry com recheio de carne-seca e tomate seco.