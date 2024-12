Roberto e Vivian mentem ao dizerem que UPA da Mulher foi construída com emendas da deputada; entenda

Portal da Transparência da Alego demonstra que os recursos não foram carimbados para edificação da unidade. Prefeitura também se nega a informar quanto o prédio custou no total

Pedro Hara - 17 de dezembro de 2024

Vivian e Roberto Naves. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

A Prefeitura de Anápolis marcou para esta terça-feira (17) a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher, localizada no prédio onde funcionava o antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio.

No entanto, Rápidas descobriu, a partir da verificação no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que os R$ 11,5 milhões reservados pela deputada estadual e primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves (PP), não foram carimbados para a construção do empreendimento, mas sim destinados para custeio da saúde na cidade.

Ou seja, o valor milionário poderia ser destinado para pagamento da folha, de fornecedores ou insumos.

Caso fosse destinada exclusivamente à UPA da Mulher, estaria especificado no recibo pago pelo Governo de Goiás, a exemplo de verbas destinadas por outros parlamentares.

Questionada pela Rápidas, a Prefeitura de Anápolis não respondeu quanto da emenda destinada pela primeira-dama foi utilizada na unidade e quanto ela custou no total.

Clique aqui para ver o recibo.