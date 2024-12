Sandro Mabel anuncia mais quatro secretários da Prefeitura de Goiânia

Com as confirmações, já são 10 os integrantes do 1º escalão do secretariado

Pedro Hara - 17 de dezembro de 2024

Sandro Mabel e os novos secretários anunciados nesta terça-feira (17). (Foto: Alex Malheiros)

Sandro Mabel (UB) anunciou mais quatro nomes que vão compor o secretariado a partir de 2025. Com as novas confirmações, já são 10 os integrantes do 1º escalão da Prefeitura de Goiânia.

Foram apresentados os titulares da Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Educação (SME) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Quem assume a PGM é Wandir Allan, advogado com especialização em direito público e eleitoral, além de diplomado em Teoria Política. Ele participou da campanha do prefeito ao Paço Municipal.

Na Secretaria Municipal de Educação (SME), a titular será Giselle Faria, pedagoga que integrou a equipe de transição. Giselle atuava como superintendente de Educação Infantil e do Ensino Fundamental na Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A Seinfra será comandada pelo engenheiro Francisco Elísio Lacerda, que já foi secretário de obras em Anápolis e secretário de serviços urbanos em Senador Canedo. Francisco também exerceu os cargos de diretor administrativo e financeiro, além de diretor de planejamento da Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Atuou ainda na assessoria de planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT).

Por fim, o comando da Comurg ficará com o Coronel Cleber Aparecido dos Santos. O militar presidiu a Fundação Tiradentes por 10 anos, instituição que apoia policiais militares, e foi diretor-geral da Faculdade da Polícia Militar por nove anos.