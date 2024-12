Segredos que os supermercados grandes não querem que os clientes saibam

Eles não querem que você saiba, mas nós descobrimos algumas informações exclusivas e trouxemos segredos dos bastidores para você

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2024

(Foto: EBC / Agência Brasil)

Existem alguns segredos de logística, funcionamento e atendimento que os caixas de supermercado guardam a sete chaves e os clientes sequer imaginam.

Assim, há uma série de truques e estratégias escondidas por de trás de balcões e vitrines, desconhecidos pela maioria dos consumidores.

Afinal, a administração de um supermercado precisa ajustar várias estratégias e práticas para conseguir vender seus produtos e aumentar a clientela.

Pensando nisso, o Instagram da @casaa571 bombou nas redes sociais trazendo uma série de segredos e bastidores que os supermercados não revelam.

Segredos que os supermercados grandes não querem que os clientes saibam

1. Brigadeiro na padaria

Segundo o vídeo, o brigadeiro que compramos na padaria do supermercado já vem pronto em um balde. Assim, a equipe da padaria só molda o doce para vender na forminha. O brigadeiro chega a ficar ali até 7, 8, 10 dias.

“Por isso que quando a gente compra, ele vem com aquele gosto ruim”, diz o influencer.

2. Pão de queijo e pizza

“Quando um pão de queijo cai no chão, eles limpam, colocam de volta e você nem vê”, diz a gravação. “Recheios de pizza, como queijo e presunto, geralmente são coisas que iam pro lixo e eles reaproveitam a parte boa no recheio”, comenta.

3. Carnes temperadas na vitrine do açougue

Segundo a postagem, as carnes temperadas que compramos no açougue são lavadas, retemperadas e colocadas na área de venda. “Se você tem amor pela sua vida, não compre essas carnes temperadas em açougue”, reforça.

4. Bacon fatiado

O vídeo comenta que existe um veterinário responsável por verificar as carnes do açougue. No exemplo ele cita o bacon fatiado. “Normalmente esses bacons passam mais de um mês na prateleira. Assim, quando dá o prazo de validade, eles retiram da área de venda, reembalam, colocam outra etiqueta com prazo de validade atual”, explica.

5. Nunca pegue carnes na bandeja que ficam na parte da frente da prateleira

Segundo a publicação, “nunca pegue produtos na frente da bancada da prateleira. Sempre pegue os da parte de trás. Isso porque os produtos da frente vão vencer logo”.

Por fim, confira o vídeo completo:

