Um dia antes de presa, Karine Gouveia divulgou ‘queima de estoque’ de procedimentos estéticos: “preços maravilhosos”

Empresária é suspeita de utilizar produtos inadequados durante operações, deformando rostos de pacientes

Thiago Alonso - 18 de dezembro de 2024

Karine Gouveia anunciou a promoção no perfil pessoal. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um dia antes de ser presa suspeita de ‘pacientes deformados’ em clínicas de estética de Goiânia e Anápolis, a empresária Karine Gouveia publicou um vídeo anunciando uma “queima de estoque” de procedimentos de beleza.

No registro, divulgado nesta terça-feira (17) no perfil pessoal, a esteticista, presa por supostas irregulares em estabelecimentos de propriedade, agradece a “Deus” e “cada um” dos seguidores pelo apoio, desejando um dia abençoado.

Em seguida, ela fala sobre uma promoção dos procedimentos ‘queridinhos’, que contam com condições de pagamentos exclusivas, com descontos oriundos ainda da Black Friday.

“Preços maravilhosos e condições de pagamentos exclusivas. É só entrar em contato com a nossa consultora online e agendar a sua avaliação personalizada, o seu plano de tratamento específico com tecnologias mais associações”, disse, enquanto estampava um sorriso no rosto.

Vale lembrar que uma das principais linhas de investigação contra as empresas de Karine é de que os profissionais atuantes não obtinham a devida capacitação, além de utilizar produtos irregulares nas operações.

Em seguida, a esposa de PC Segredo, que foi presa e teve bens bloqueados nesta quarta-feira (18), explica que os atendimentos serão realizados nos dias 23, 26 e 27 de dezembro.

“Então, para vocês que querem realizar o procedimento em 2024 e entrar aí com 2025 ainda mais lindos, aproveitem”, finalizou.

Além de Karine, outras três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (18), sob suspeita de envolvimentos com as irregularidades nas clínicas de estética da empresária.