Ciclista morre após colisão lateral com uma van em cruzamento da Avenida Goiás, em Vianópolis

Vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e foi a óbito

Thiago Alonso - 19 de dezembro de 2024

Acidente foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 60 anos, morreu após colidir contra uma van, enquanto descia uma rua de bicicleta, nesta quarta-feira (19), no município de Vianópolis, localizado a 93 km de Goiânia.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que ocorreu em um cruzamento entre a Avenida Goiás e a Rua Antônio Pereira Caixeta, no bairro Vista Alegre.

Nas imagens, é possível ver quando o veículo trafegava pela via, enquanto o ciclista, que estava acompanhado da esposa, de 66 anos, desce a rua em direção à travessia.

Até que ao passar pela interseção, a bicicleta acaba colidindo com a lateral da van, derrubando os ocupantes ao chão.

Após o acidente, populares auxilias as vítimas acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se dirigiu ao acidente.

No local, os socorristas constataram que a esposa havia sofrido ferimentos leves, enquanto o idoso, que havia batido cabeça, precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital São Sebastião, contudo, ele não resistiu e foi a óbito.

Diante disso, o motorista da van e a companheira do idoso foram encaminhados até a unidade de saúde, onde confeccionaram relatórios médicos e prestaram depoimentos.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o condutor do veículo relatou que havia, de fato, visto a bicicleta vindo em direção. No entanto, ele afirmou ter acelerado de propósito para tentar atravessar o cruzamento antes do casal.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar uma investigação sobre o ocorrido.