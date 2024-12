Criança morre e idosa fica com 90% do corpo queimado após carro cair da ponte e pegar fogo, em Caldas Novas

Outras três vítimas precisaram ser encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento do município

Natália Sezil - 19 de dezembro de 2024

Carro pegou fogo após cair em ponte. (Foto: Reprodução)

Uma criança faleceu e uma idosa, de 66 anos, ficou com aproximadamente 90% do corpo queimado em um acidente na GO-139, próximo a Caldas Novas, nesta quinta-feira (19).

O veículo teria pegado fogo após sair da pista e cair na ponte, em uma área de mata.

Havia cinco ocupantes no carro no momento, sendo três adultos e duas crianças. Uma delas teve o óbito confirmado no local, em decorrência de carbonização.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e, no local, constatou as queimaduras de 2º grau na idosa, que, com cerca de 90% do corpo ferido, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram ao local, onde realizaram o atendimento das outras três vítimas, constatando diversas queimaduras e escoriações. Eles também foram encaminhados à UPA da cidade.