Risco potencial: previsão do tempo para mais de 30 cidades em Goiás neste sábado (29)

Cimehgo apontou o risco de tempestades e chuvas intensas em todo o estado

Davi Galvão - 28 de março de 2025

Chuva em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta amarelo para todo o território goiano, que estará sob o risco de tempestades e chuvas intensas de 20 a 40 mm/h ou 50 mm dia e com rajadas de vento de 60 km/h neste sábado (29).

As regiões mais afetadas devem ser o Norte e Leste do estado, com a previsão de 30 mm de chuvas, seguidos pelo Centro e Leste goianos, com 25 mm. Por fim, o volume pluviométrico no Sul e Sudoeste está previsto para 15 mm.

Com relação aos municípios, Cristalina figura na lista com o maior volume de chuvas para o dia, de 15 mm, seguida por Formosa, Rubiataba e Cocalzinho, com 12 mm.

Porangatu, Luziânia, Ceres, Goianésia, Aruanã, Montes Claros, Flores de Goiás, Palmeiras de Goiás, Caiapônia e Firminópolis têm previsão de 10 mm de chuva.

Por fim, com 8 mm, aparecem Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Ipameri, Santa Helena, Iporá, Doverlândia, São João da Paraúna, Palminópolis, Cachoeira Alta e Pires do Rio.

Já falando de temperaturas, as regiões Norte e Oeste do estado devem ter os termômetros mais elevados da data, marcando 34 °C como máxima e 22 ºC como mínima. Na sequência, vem o Centro, Sudoeste e Sul goianos, onde as temperaturas devem variar entre 32 °C e 19 °C. Por fim, o Leste de Goiás deve ficar entre 17 °C e 32 °C.