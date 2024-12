Daniel Vilela minimiza polêmica sobre encontro com Bolsonaro e deixa portas abertas: “nós vamos continuar conversando”

Vice-governador disse que falou sobre política com ex-presidente, mas que não houve diálogos sobre 2026

Pedro Hara - 19 de dezembro de 2024

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

No centro da polêmica envolvendo o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), intermediado por Major Vitor Hugo (PL), que resultou na publicação de uma nota de repúdio por parte do senador Wilder Morais (PL), Daniel Vilela (MDB) se manifestou sobre o ocorrido.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (19), o vice-governador minimizou a controvérsia. Segundo Daniel, houve conversas políticas, mas nada relacionado a 2026, pois, segundo ele, “ninguém pode garantir nada de maneira tão antecipada”.

O emedebista também sinalizou abertura para outros encontros com Bolsonaro. “Nós vamos continuar conversando, pensando no futuro do nosso país e do nosso estado”, declarou.

Relação política com Vitor Hugo teve início na eleição à Prefeitura de Anápolis

De acordo com o vice-governador, a relação mais próxima com Vitor Hugo começou neste ano, quando, por intermédio e articulação do ex-deputado federal Márcio Corrêa (PL), houve sua filiação ao partido para concorrer à Prefeitura de Anápolis.

“Muitos dos dirigentes atuais do PL aqui no estado não queriam inicialmente o Márcio no PL. Foi o Vitor Hugo que insistiu e conseguiu convencer inclusive a cúpula nacional do PL de que o Márcio era o melhor candidato”, explicou Daniel.