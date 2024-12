Encanador ensina truque potente para desentupir a pia sem precisar da ajuda de um especialista

Gabriella Pinheiro - 19 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@brucduarte)

Quem nunca passou pela experiência de ir usar uma pia e notar que ela está entupida, não é mesmo? Para quem está passando pela situação, um truque usado por encanadores pode ajudar a desentupir a pia sem precisar da ajuda de um especialista.

É necessário apenas poucos ingredientes e o método é feito em passos simples. Saiba mais sobre lendo a matéria até o final.

Quando um cano fica obstruído, a situação pode rapidamente se tornar uma dor de cabeça, dificultando o dia a dia. No entanto, existem soluções simples e eficazes que podem ajudar a desentupir a pia da cozinha e manter o encanamento funcionando corretamente.

Os vilões mais comuns do entupimento são a gordura e o óleo. Embora pareçam inofensivos, esses resíduos se solidificam nas tubulações e formam acúmulos que, com o tempo, bloqueiam o fluxo de água.

A forma mais simples de evitar esse problema é armazenar a gordura em um recipiente após o uso e descartá-la no lixo, assim que esfriar. Esse hábito ajuda a prevenir obstruções nas tubulações e a manter o encanamento limpo.

Além disso, uma dica eficaz para prevenir o entupimento é despejar água quente no ralo uma vez por semana. A água quente ajuda a dissolver a gordura que possa ter ficado nos canos. Para isso, basta ferver a água e despejá-la lentamente no ralo, evitando respingos e garantindo que a água quente alcance toda a tubulação.

Se, mesmo com esses cuidados, a pia estiver entupida, não é necessário recorrer a produtos químicos agressivos. Muitos encanadores recomendam o uso de detergente líquido, que é uma solução simples e eficiente para problemas leves de entupimento.

O passo a passo para desentupir a pia é o seguinte: despeje meia garrafa de detergente diretamente no ralo, tampe a pia e encha-a com água quente. O detergente ajudará a dissolver as obstruções. Depois, retire o tampão cuidadosamente e deixe a água escorrer, ajudando a remover os bloqueios.

