Função oculta do pedal do acelerador dos carros que poucos conhecem

Poucos motoristas conhecem esse recurso oculto que pode mudar a sua forma de dirigir

Magno Oliver - 15 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal LegTransito Ronaldo Cardoso)

Muita gente não percebe, mas dirigir um carro hoje em dia vai muito além de só girar a chave na ignição e seguir em frente por aí estrada à fora.

Conduzir um carro é responsabilidade alta tanto para acelerar por aí quanto para adentrar nos mais diversos lugares.

O ato de dirigir envolve sensores e sistemas que funcionam de forma quase imperceptível. O pedal do acelerador é um deles.

Função oculta do pedal do acelerador dos carros que poucos conhecem

Em um carro, o pedal do acelerador está sempre presente, pois é ele que garante o funcionamento básico do veículo. Ele é responsável por aumentar a velocidade de forma controlada.

Porém, muitos motoristas não fazem ideia de que esse mesmo item possui funções ocultas que podem ser ativadas com um simples movimento. Presente em carros elétricos e híbridos, recurso marcou um antes e depois na maneira de conduzir um automóvel.

Esses modelos, ao levantar o pé do pedal do acelerador, travam sozinhos, sem precisar pisar no pedal do freio. Esse recurso se chama “um único pedal” ou “One Pedal Driving”. Além de mais conforto na direção, também permite recuperar energia para as baterias do carro. Essa tecnologia traz um pequeno recurso com grandes benefícios.

Assim, esse sistema permite que ao deixar de pressionar o tap de aceleração, o carro reduza a velocidade de forma automática e progressiva.

A intenção, segundo os fabricantes, é melhorar a redução do uso do freio tradicional e prolongar a vida útil dos componentes.

A nova tecnologia incrementada ao pedal da direção pode causar estranhamento em uma primeira impressão. Mas em pouco tempo torna-se um recurso muito necessário e que muda a forma de um condutor dirigir seu veículo.

Assim, então siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!