Novo concurso é lançado em Goiás com mais de 120 vagas e salários de até R$ 12,4 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2024

Candidatos durante prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Prefeitura de Faina, cidade no Oeste goiano, anunciou a abertura de um novo concurso público, voltado ao preenchimento de 123 vagas imediatas.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários variando de R$ 1.412 a R$ 12.429,70.

Confira a seguir todos os cargos ofertados:

Agente de Alimentação e Limpeza (03)

Agente de Limpeza da Saúde (04)

Agente de Limpeza e Conservação (12)

Agente de Vigilância (02)

Auxiliar de Lavanderia (02)

Auxiliar de Máquina (02)

Auxiliar de Pedreiro (03)

Coveiro (02)

Cozinheiro (02)

Eletricista (01)

Motorista Ambulância (02)

Motorista de Veículo Pesado (03)

Motorista do PSF (02)

Motorista (02)

Operador de Máquina (01)

Pedreiro (03)

Porteiro do Hospital (03)

Porteiro/Vigia/Zelador (06)

Agente Administrativo (05)

Agente Administrativo – SAAE (02)

Auxiliar de Consultório Dentário (01)

Auxiliar de Secretaria (02)

Auxiliar de Tesouraria (02)

Encanador (02)

Recepcionista (02)

Técnico em Enfermagem (07)

Técnico em Informática (02)

Técnico em Raio – X (03)

Analista Administrador (01)

Assistente Social (03)

Biomédico (01)

Controlador Interno (01)

Enfermeiro (02)

Enfermeiro Plantonista (03)

Fonoaudiólogo (01)

Gerente Municipal de Convênios – GMC (01)

Médico Plantonista (07)

Médico – PSF (01)

Médico Veterinário (01)

Nutricionista (02)

Odontólogo (01)

Professor P-III (Pedagogo) (11)

Psicólogo (02)

Psicopedagogo (01)

Terapeuta Ocupacional (01)

Os interessados devem se inscrever por meio do site Itame Concursos, banca organizadora do certame, entre os dias 20 de janeiro e 19 de fevereiro de 2025. As taxas cobradas variam entre R$ 80 e R$ 150, conforme o cargo desejado.

Dessa forma, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 06 de abril de 2025. em local ainda a ser definido.

Vale destacar que os candidatos para o cargo de Professor PIII (Pedagogo) também terão de realizar uma prova de títulos, conforme detalhado no edital.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o documento na íntegra.