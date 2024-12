Racha no PL de Goiás pode deixar ex-presidente Jair Bolsonaro em saia justa

Imbróglio teve início após encontro com Daniel Vilela

Pedro Hara - 19 de dezembro de 2024

Wilder Morais, Bolsonaro e Vitor Hugo. (Foto: Divulgação)

Após intermediar o encontro entre Daniel Vilela (MDB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Major Vitor Hugo (PL) está isolado no PL, sem apoio entre os pares.

As principais lideranças do partido em Goiás endossaram a nota compartilhada pelo presidente estadual do partido, senador Wilder Morais, compartilhada na noite da última terça-feira (17).

Rápidas apurou que o trunfo de Vitor Hugo é a proximidade com Jair Bolsonaro (PL), algo que já vem sendo explorada pelo vereador eleito.

A amizade pode fazer com que Bolsonaro tenha que escolher um lado na queda de braço entre Wilder e Vitor Hugo, deixando o ex-presidente em uma saia justa.