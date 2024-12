Saiba quem assumirá as áreas de Esporte, Cultura e Issa na gestão de Márcio Corrêa

Escolhidos pelo prefeito eleito farão parte do primeiro escalão a partir de janeiro

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2024

Márcio Corrêa em entrevista ao Portal 6. (Foto: Portal 6)

O Portal 6 teve acesso a mais nomes que irão integrar a gestão de Márcio Corrêa (PL) a partir do início de 2025, quando o prefeito eleito tomará posse.

São eles: Iransé Oliveira Silva, que comandará a área do Esporte; Janaína Macêdo Coelho, que presidirá o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (Issa); e Rafael Pires Borges, que assumirá a Cultura.

Vale destacar que, anteriormente, o repórter Pedro Hara já havia apurado quem serão os titulares em outras cinco pastas do município: Eliane Pereira dos Santos (Saúde), Rone Evaldo Barbosa (Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos), Kim Abrahão (Indústria e Comércio), Luís Gustavo Rocha (Comunicação e Eventos) e Rafaella Barbosa Coelho Peixoto (Procuradoria).

Conforme Márcio Correa, a escolha dos secretários ocorre seguindo critérios técnicos e o compromisso de dedicação exclusiva à Prefeitura de Anápolis.

Veja a seguir o perfil de cada um dos novos indicados:

1. Iransé Oliveira Silva

Doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, é servidor municipal, coordenador de Pós-graduação Stricto Sensu da UniEVANGÉLICA e professor permanente no Programa de Pós-graduação em Movimento Humano e Reabilitação e no Programa de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente.

2. Janaína Macêdo Coelho

Procuradora Municipal de Anápolis aposentada, possui Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis. Foi professora adjunta da UniEVANGÉLICA e integrou a diretoria da Subseção da OAB de Anápolis.

3. Rafael Pires Borges

Servidor municipal, é formado e pós-graduado em Música com habilitação em Regência Coral; fundador e Regente Principal do Coro Sinfônico de Anápolis; Regente Titular do Coro Sinfônico de Goiânia; e Maestro na Prefeitura de Anápolis. Também fundou a Associação Mozart Brasil. Comandará a área da Cultura na gestão de Márcio Corrêa.