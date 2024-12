Corrida vira confusão e motorista de aplicativo expulsa policial de carro: “sua atitude está sendo baixa”

"Sério mesmo, estou trabalhando numa boa. Você precisa me respeitar, cara, assim não dá!", disse o condutor

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / MetropolisGoias)

Solicitar uma viagem para um motorista de aplicativo é ter a certeza de que você pode viver momentos surpreendentes.

Assim, um registro de uma viagem gravada por um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena de estresse e clima pesado entre passageiro e o condutor.

Um motorista de aplicativo teve que acabar expulsando um suposto policial que esta xingando muito durante a viagem. A situação foi publicada no Instagram da @metropolesgoias.

A corrida teve início no aeroporto de Goiânia, com destino à rodoviária, na 44. A viagem teve que ser finalizada a poucos quilômetros do local desejado.

Acontece que durante a corrida, o passageiro se irritou com algo que viu no celular e começou então a proferir xingamentos. O condutor acabou também ficando irritado com o que estava acontecendo dentro do veículo, e o passageiro logo disse que estava armado.

O clima acabou ficando pesado e constrangedor. Porém, após a “ameaça” do suposto policial, o motorista resolveu não deixar barato.

“Ôh irmão, você xinga demais. Não, você está xingando demais, estou no meu ambiente de trabalho, cara. Cê tem que me respeitar, sério mesmo”, disse o condutor.

“Você é policial, você tem que ter um nível alto de educação, bicho. Isso é coisa de gente baixa. Você está xingando aqui, eu estou trabalhando, irmão”, completou.

Ao final da discussão, o motorista acabou perdendo ainda mais a paciência e decidiu encerrar a viagem e descer as malas do suposto policial que havia embarcado.

Confira o vídeo completo da história que viralizou:

