“Por mim acabou”, diz Major Vitor Hugo ao propor trégua para Gustavo Gayer

Pedido teria partido do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2024

Major Vitor Hugo em vídeo publicado no Instagram. (Foto: Reprodução)

Major Vitor Hugo (PL) propôs uma trégua ao deputado federal Gustavo Gayer (PL) após a polêmica envolvendo o encontro entre Jair Bolsonaro (PL) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB), intermediado pelo vereador.

A declaração ocorreu em vídeo publicado pelo militar, na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com Vitor Hugo, a orientação veio do próprio ex-presidente, que não deseja que as desavenças entre os dois sejam expostas publicamente.

“O presidente Bolsonaro quer que a gente pare. Quer que acabe com isso. É uma exposição muito grande, uma lavação de roupa suja na frente de todo mundo. Publicaram uma nota, eu respondi, o Gayer publicou um vídeo, eu gravei um vídeo. Por mim, Gayer, acabou”, declarou Vitor Hugo.

Na última quarta-feira (18), o PL de Goiás divulgou uma nota repudiando o encontro entre Vitor Hugo, Daniel Vilela e Bolsonaro, alegando que a articulação ocorreu sem a anuência do partido.