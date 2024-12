Manoel Vanderic confirma Operação Direção Consciente para 2025: “novo prefeito já sinalizou”

Ao Portal 6, delegado destacou a evolução da iniciativa nesses últimos 8 anos e realizou um balanço

Samuel Leão - 21 de dezembro de 2024

Delegado Manoel Vanderic é o titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito. (Foto: Divulgação)

Responsável pela Delegacia de Crimes de Trânsito de Anápolis (Dict), o delegado Manoel Vanderic chefia ações de fiscalização aos casos de embriaguez ao volante na cidade. A força tarefa, chamada “Direção Consciente”, já completa 8 anos e deverá ser intensificada ainda mais em 2025.

A informação foi confirmada pelo próprio delegado, em entrevista concedida ao Portal 6. Ele ainda relembrou a longa trajetória da delegacia e falou sobre as dificuldades enfrentadas no processo.

“As operações já têm 8 anos. Foi muito difícil, até hoje enfrentamos muita resistência, mas evoluímos muito no sentido que hoje temos apoio do Ministério Público (MP) e do Poder Judiciário”, contou.

Atuando especialmente aos finais de semana, a equipe da DICT patrulha as ruas da cidade e aborda motoristas, aplicando o teste do bafômetro e, na sequência, tomando as providências cabíveis. Com uma atuação intensiva, a força-tarefa tem como marca o respaldo legal, que garante s efetivação de quase todas as prisões determinadas.

“Houve apenas uma decisão, que também não é definitiva, ainda cabe recurso, na qual a prisão foi considerada ilegal. Mas nos outros 99% dos casos, em todos esses anos, o MP e o Judiciário ratificaram que essa operação é legal é necessária” revelou.

Apenas nesta sexta-feira (20), e ao longo da madrugada de sábado (21), foram abordados 40 condutores, dos quais 9 foram presos em flagrante por terem o nível alcoólico acima do percentual considerado crime.

Perspectiva

Fazendo um balanço comparativo, o delegado ressaltou que as ações da delegacia deram resultado. Segundo ele, neste ano teriam sido abordados cerca de 2 mil embriagados, resultando em mais de 300 prisões. Frente o cenário nacional, Anápolis estaria com um balanço positivo na área.

“Neste ano, o número de mortes no trânsito de Anápolis diminuiu quase 50%. Agora, em dezembro, infelizmente ocorreu um ‘boom’ de mortes, que prejudicou essa estatística. Mas, ao contrário do que aconteceu no país, que aumentou 13%, aqui tivemos uma redução”, comemorou.

Apesar desse indicativo de sucesso das ações, ele ainda complementou apontando que também é possível dizer que o cenário passa por uma progressiva piora, visto que são presos cada vez mais motoristas. Ele lamenta que, mesmo com as operações recorrentes, os anapolinos continuam com tais hábitos ilegais e perigosos.

“Para o ano que vem, as operações não só vão continuar como vão se estender. O novo prefeito, Márcio Corrêa (PL) já sinalizou que tem o objetivo de manter e ampliar as operações, visto que a Prefeitura é responsável pelo custeio das ações”, concluiu.

Portanto, as ruas de Anápolis devem continuar sob a vigilância dos agentes da DICT. Para finalizar, Vanderic ainda pontuou que a embriaguez ao volante é um dos crimes mais democráticos que há, sendo praticada tanto por pessoas de baixa renda quanto por ricos e autoridades.