Natiruts se despede dos palcos com show histórico em Goiânia

A icônica banda brasileira Natiruts, em turnê de despedida, chega em Goiânia em 2025 com um show especial. No dia 31 de maio de 2025, o grupo sobe ao palco da Esplanada Oscar Niemeyer para uma apresentação da turnê “Natiruts Leve Com Você”, anunciada como a última da carreira do grupo, após 28 anos de trajetória.

Formada em Brasília em 1996, a banda conquistou o Brasil e o mundo com o som singular que mescla reggae e música popular brasileira. Hits como “Natiruts Reggae Power” e “Presente de Um Beija-Flor” marcaram gerações, consolidando o grupo como um dos maiores nomes do gênero. A turnê de despedida promete revisitar esses sucessos, em um espetáculo carregado de emoção e nostalgia.

O show na capital goiana será realizado em uma das mais importantes estruturas culturais da cidade, a Esplanada Oscar Niemeyer, conhecida por receber eventos de grande porte. Os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Ticketou, a partir de R$ 90.

A despedida do Natiruts marca o encerramento de um ciclo que deixou um legado inquestionável na música brasileira.