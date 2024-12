6 sobrenomes que muitas pessoas têm, mas a maioria não significado (Silva é um deles)

Mesmo os sobrenomes mais comuns têm histórias únicas, que podem surpreender pela história que carregam

Pedro Ribeiro - 22 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Você sabia que muitos sobrenomes carregam significados profundos, muitas vezes desconhecidos até pelas próprias pessoas que os têm?

Embora sejam comuns, esses sobrenomes podem contar histórias sobre origem, profissão, ou até mesmo características de nossos antepassados.

1. Silva

Silva é, sem dúvida, um dos sobrenomes mais comuns no Brasil, mas você sabia que ele tem um significado interessante?

Derivado do latim silva, que significa “floresta” ou “bosque”, esse sobrenome provavelmente foi atribuído a pessoas que viviam perto de áreas florestais ou, em tempos antigos, a quem habitava em regiões mais selvagens e isoladas.

É um sobrenome com uma forte conexão à natureza e ao ambiente.

2. Souza

Outro nome de família bastante popular no Brasil, Souza tem origem no latim solis (sol) e solarium (lugar do sol).

Isso indica que o sobrenome pode ter sido associado a lugares mais iluminados, ou até mesmo a áreas abertas e com boa exposição ao sol.

3. Oliveira

A origem de Oliveira vem da palavra olivarius, que significa “aquele que planta oliveiras” ou “lugar onde crescem as oliveiras”.

Esse sobrenome tem uma forte associação com a cultura mediterrânea, que é famosa por suas oliveiras.

4. Pereira

O sobrenome Pereira vem do latim pirum, que significa “pereira”, a árvore frutífera.

Pessoas com esse sobrenome possivelmente tinham uma conexão com regiões onde essas árvores cresciam em abundância.

Um símbolo de frutos, nutrição e até mesmo resistência, já que a pereira é uma árvore que resiste bem ao tempo.

5. Costa

Se você possui o sobrenome Costa, talvez não saiba que ele está intimamente relacionado com o litoral.

A palavra costa vem do latim costa, que significa “borda” ou “margem”, e originalmente era usada para se referir a regiões costeiras.

Em outras palavras, seus ancestrais podem ter sido oriundos de regiões à beira-mar.

6. Martins

Por fim, Martins tem origem no latim Martinus, que deriva de Marte, o deus romano da guerra.

Portanto, esse sobrenome pode ter sido associado a pessoas que se destacaram por sua coragem, força ou, quem sabe, por seu espírito guerreiro.

