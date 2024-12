Ainda dá tempo de adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios em Goiás

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios segue a todo vapor em Goiás, oferecendo mais uma oportunidade para que sonhos infantis sejam realizados neste Natal. Até esta terça-feira (24), ainda é possível adotar cartinhas presencialmente nas agências participantes e contribuir para que crianças recebam os presentes tão desejados.

Na última sexta-feira (20), uma entrega simbólica foi realizada no pátio do edifício-sede dos Correios, localizado na Praça Cívica, em Goiânia. Durante o evento, crianças da Escola Municipal Paulo Freire receberam presentes diretamente das mãos do Papai Noel, que chegou a bordo de um carro oficial dos Correios. A ocasião também contou com apresentações do Coral Coralina e da Banda do Corpo de Bombeiros Militar.

O superintendente estadual, Antônio Carlos Martins, destacou o sucesso alcançado nesta edição e agradeceu o esforço de todos os envolvidos. Segundo ele, a campanha celebra não apenas os resultados positivos, mas também os 35 anos de existência dessa iniciativa que já faz parte do calendário natalino brasileiro. Milhares de cartas foram atendidas somente em Goiás, garantindo que muitas crianças celebrem o Natal de forma especial.

Com a prorrogação, há mais tempo para que novos padrinhos e madrinhas se juntem à causa. Até agora, mais de 9 mil cartinhas foram adotadas no estado, mas a expectativa é de que esse número cresça ainda mais. A entrega dos presentes das cartas adotadas pode ser feita até o meio-dia desta terça-feira.

Interessados em participar podem adotar cartinhas diretamente nas agências ou conferir mais informações no Blog do Papai Noel dos Correios. Além das cartas, há também a opção de deixar presentes avulsos nos pontos de arrecadação, que serão destinados às crianças cujos pedidos ainda aguardam atendimento.

Os pedidos, na maioria das vezes, são simples: bolas, bonecas, carrinhos e materiais escolares. Em 2023, a campanha alcançou um feito histórico ao atender 100% das cartinhas recebidas, graças à mobilização de pessoas físicas, empresas e órgãos públicos. A expectativa é repetir o sucesso e proporcionar um Natal ainda mais especial para milhares de crianças em Goiás.