Após 9 meses, radares de velocidade voltam à atividade em Goiânia

Vigilância será realizada em 604 faixas de tráfego e contará com 300 equipamentos

Paulino Henjengo - 01 de abril de 2025

Radar de limite de velocidade (Foto: Divulgação)

Após um período de nove meses sem fiscalização, a Prefeitura de Goiânia informou que os radares de velocidade estão de volta à atividade na capital.

A vigilância será realizada em 604 faixas de tráfego e contará com 300 equipamentos de monitoramento, além de 100 câmeras com visão de 360º. Todas as imagens captadas passarão por um processo de análise na nova central.

Os novos radares deverão funcionar 24 horas e possuem a capacidade de ler placas, identificar veículos roubados, clonados ou com pendências, como IPVA atrasado. Os dados serão compartilhados com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A fiscalização ainda contará com um total de 10 agentes, que serão distribuídos em três turnos.

Eles farão o devido controle das infrações como avanço de sinal, uso de celular ao volante, ausência de cinto de segurança e excesso de velocidade.

