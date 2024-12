Comércio da região Central de Anápolis borbulha com os “atrasadinhos” do Natal

Lojistas comentaram acerca do aumento da procura e também trabalharão com horário especial

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2024

Centro de Anápolis repleto de pessoas. (Foto: Davi Galvão)

Na antevéspera do Natal, o trânsito do Centro de Anápolis, que já é bastante movimentado, segue particularmente tumultuado nesta segunda-feira (23) principalmente por conta dos “atrasadinhos” que deixaram para comprar o presente na última hora.

Nas calçadas, apinhadas de clientes, as cores dos embrulhos se misturam entre aqueles que ainda não conseguiram se decidir, mas também não vão deixar a data passar em branco.

Lucas Gabriel, de 22 anos, foi um dos anapolinos que procurou a região Central para poder presentear tanto a namorada quanto a cunhada.

Por conta da semana corrida, o jovem, que trabalha em um bar, não teve tempo de comprar os itens com antecedência, mas acredita que conseguiu se sair bem na escolha para os entes queridos.

“Tem muita gente, o trânsito também está complicado, mas para comprar não demorei muito tempo, não está tendo tanta fila. Demorei mesmo foi para escolher o que ia levar”, contou, ao Portal 6, sem revelar o teor dos itens para não estragar a surpresa.

O comércio, acostumado com esse costume de muitos anapolinos trabalharem nos 45 do segundo tempo quando o assunto é Natal, também preparou medidas especiais para a data.

Foi o caso, por exemplo, de Etymos Kratos, proprietário Kratosgeek, voltada para a cultura nerd, que atuará em horário especial, dado o aumento na procura.

“Bem mais do que o normal. A semana toda na verdade, mas hoje em específico muita gente mesmo, que deixou para a última hora. Tanto que hoje a gente vai fechar uma hora mais tarde, às 20h”, comentou.

O estabelecimento também está com uma promoção especial de camisetas estampadas e tematizadas de filmes, séries e similares da cultura pop, saindo a R$ 65. Lá, também é possível encontrar itens como canecas, action figures, chibbis e até varinhas.

Indo para o setor de vestuário, a loja Nolitta foi ainda mais além e estendeu os horários para ainda mais tarde. O local estará atendendo até 22h.

“Veio muita gente, agora não tem nem como contar, mas aqui os funcionários não pararam de atender um segundo sequer”, contou Helle Gleice, vendedora da unidade.

Com peças exclusivamente dedicadas à presente saindo a partir de R$ 20, a loja também está com vestidos saindo no valor de R$ 60, para ninguém ficar sem presente.

Ainda, aos que ainda não garantir a compra, ela ainda deu um conselho de forma geral para quem ainda não conseguiu efetuar a compra:

“Venham, que dá tempo”, garantiu.