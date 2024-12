Ex-segurança de Gusttavo Lima se entrega para a polícia após acusações de ligação com o PCC

Ele, que estava foragido, foi um dos acusados na delação premiada do empresário Antonio Vinicius Gritzbach, em acordo com o Ministério Público

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2024

Rogério de Almeida posando ao lado do Embaixador. (Foto: Redes Sociais)

O policial civil Rogério de Almeida Felício, conhecido como “Rogerinho”, foi preso nesta segunda-feira (23), após se entregar às autoridades de Santos, litoral de São Paulo. O ex-segurança do cantor Gusttavo Lima estava foragido desde o dia 17.

A prisão aconteceu após deflagração da Operação Tacitus, organizada pela Polícia Federal (PF) em busca de agentes da segurança pública que tenham se aliado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O nome de Rogério foi um dos acusados na delação premiada do empresário Antonio Vinicius Gritzbach, em acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Gritzbach foi executado a tiros de fuzil na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em 08 de novembro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) compartilhou que o suspeito aceitou se apresentar após um acordo com a defesa do ex-segurança.

Até o momento, a Operação já prendeu sete pessoas, incluindo um delegado e outros três policiais civis, suspeitos de envolvimento com o grupo.