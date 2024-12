Segurança de Gusttavo Lima é procurado pela PF por relação com PCC

Rogério de Almeida Felício, o Rogerinho, foi um dos agentes citados na delação de Antonio Vinicius Gritzbach, executado no aeroporto de Guarulhos

Davi Galvão - 17 de dezembro de 2024

Rogério de Almeida posando ao lado do Embaixador. (Foto: Redes Sociais)

O policial civil Rogério de Almeida Felício está sendo procurado pela Polícia Federal (PF) na operação realizada nesta terça-feira (17), em São Paulo (SP), que investiga agentes da segurança pública com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Rogerinho, como é conhecido nas redes sociais, mantinha um perfil virtual ativo e acumulava mais de 100 mil seguidores na página do Instagram, onde também tinha fotos ao lado do cantor Gusttavo Lima, sendo também segurança do artista.

O policial, que segue foragido, foi um dos nomes apontados na delação premiada do empresário Antonio Vinicius Gritzbach, que havia feito um acordo com Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e denunciou a relação de membros da Polícia Civil com o PCC.

Gritzbach foi executado a tiros de fuzil, no dia 08 de novembro deste ano, na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Até o momento, as investigações já prenderam sete pessoas, sendo um delegado e outros três policiais civis suspeitos de atuar para o grupo criminoso.