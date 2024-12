Jovem de Anápolis que teve a mão decepada pelo ex desabafa: “medo dele sair e tentar me matar de novo”

Enquanto a audiência, que está marcada para a primeira quinzena de janeiro, não é realizada, suspeito segue preso preventivamente

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2024

Railma segue internada. (Foto: Reprodução/Razões para Acreditar)

Medo e aflição. Foi assim que Railma Lisboa descreveu o sentimento acerca da audiência de custódia do ex-companheiro, marcada para o dia 14 de janeiro.

A anapolina teve a mão decepada pelo homem, no dia 24 de outubro, ao ser emboscada e atacada com um facão.

Desde então, ela passou mais de um mês internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) até finalmente receber alta, no final de novembro.

Em meio à luta da reabilitação e ainda sem poder tornar a trabalhar, ela revelou ao Portal 6 que mais um desafio se soma à difícil rotina que passou a ter. O medo de que o agressor volte às ruas.

“Eu tenho medo dele tentar me matar mais uma vez. Ele já está la dentro, ele não vai ter medo de nada, não tem mais nada a perder”, lamentou.

Railma destacou que já havia sido agredida pelo ex anteriormente, em 2022, mas o aceitou de volta após ele prometer mudar por ter “buscado Deus”. A promessa não se manteve.

Desde a data do crime, o suspeito segue preso, atualmente em caráter preventivo, mas a depender do andamento da audiência do dia 14, essa situação pode mudar.

“Minha maior preocupação são meus filhos. Ele tentou comigo, quem garante que ele não vai atrás deles? Já não consigo fazer nada, se ele sair não vou ter mais paz”, declarou, por fim.