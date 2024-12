Mecânico que armou emboscada e matou atual da ex é condenado a 24 anos de prisão, em Jataí

Jurados aceitaram a argumentação do promotor, reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2024

Rodolfo Ribeiro dos Santos foi condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mecânico Rodolfo Ribeiro dos Santos foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal do Júri de Jataí. Ele foi julgado culpado pelo assassinato de Jefferson Thiago Lima dos Anjos, ocorrido a facadas no dia 19 de março do ano passado.

Segundo a acusação apresentada pelo Ministério Público (MP), o crime foi motivado por ciúmes, já que o réu não aceitava o relacionamento da ex-namorada com a vítima. O ataque aconteceu em uma rua da cidade e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a denúncia do promotor de Justiça, Lucas Otaviano da Silva, Rodolfo seguiu a ex-companheira até a entrada de um estabelecimento onde ela se encontraria com Jefferson.

Após observar o casal, o acusado atacou a vítima, utilizando uma faca que chegou a quebrar devido à força empregada. Além das facadas, ele também desferiu socos e chutes contra Jefferson.

O julgamento foi realizado na quarta-feira (18) e os jurados aceitaram a argumentação do promotor, reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

A juíza Bruna de Oliveira Farias, que presidiu a sessão, manteve a prisão preventiva do condenado e determinou a execução imediata da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 1235340.