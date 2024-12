Natal do Bem terá atrações e horários especiais durante os feriados de final de ano; veja programação completa

Programação contará com funcionamento extraordinário, recebendo apresentações musicais durante a semana

Thiago Alonso - 23 de dezembro de 2024

Evento contará com uma árvore de natal gigante. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Para o feriado de Natal e Révellion, o Governo de Goiás, em conjunto com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), anunciou um horário especial para o Natal do Bem, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

De acordo com a organização do evento, a festa natalina, que conta com entrada gratuita, funcionará em expediente extraordinário, das 17h às 21h.

O fechamento será duas horas mais cedo, no entanto, também se iniciará uma hora adiantado — diferente do tradicional horário de 18h às 23h da festividade.

Por conta da data, a programação deve receber apresentações comemorativas, com shows especiais para o público goiano.

Nesta segunda-feira (23), o espetáculo EnCantar o Natal – Vozes de Natal, realizado às 20h no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, contará com musicais infantis como Enrolados, Frozen, Rei Leão e Tarzan.

Também no mesmo dia, os músicos Gaby e Jorge apresentam às 21h, no Coreto do Natal do Bem, versões instrumentais para clássicos nacionais e internacionais natalinos e músicas instrumentais.

Já na véspera do feriado, terça-feira (24), o show das 21h será comandado pela dupla Kauã e Renan, conhecida pela passagem no The Voice Kids. A apresentação, que ocorrerá no Coreto, deve contar com clássicos da música caipira e do sertanejo universitário, com um toque natalino.

Já na quarta-feira (25), às 20h, a criançada deve acompanhar um show do grupo Cantoria Kids, com canções natalinas acompanhadas da musicista Helen Lara. O espetáculo é destinado para os pequenos entre 06 e 12 anos e será realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Também no dia 25, as cantoras Rainy Ághata e Regina Jardim preparam muita brasilidade em um show com clássicos da música nacional, às 21h, no Coreto.

A mudança na programação não se limitará ao feriado de Natal, mas também será aplicada no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo. O funcionamento seguirá o horário das 17h às 21h.

Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, o cantor goiano Marcelo Barra cantará músicas natalinas brasileiras e internacionais, durante uma apresentação no Palácio da Música.