Sesc e Senac abrem vagas com salários de até R$ 5,7 mil em Goiânia, Anápolis e Jataí

Oportunidades são para os mais diversos níveis de ensino com também opções de estágio

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2024

Imagem mostra alunos em frente a computadores. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Sesc e o Senac Goiás anunciaram diversas oportunidades de trabalho e estágio para atuação em Goiânia, Anápolis e Jataí. As vagas, destinadas à formação de cadastro de reserva, incluem três posições em regime CLT e três para estagiários.

Uma das oportunidades é para Técnico Nível Superior D – Nutricionista, com atuação no Cora Restaurante Escola, localizado na Alego, no Setor Oeste, em Goiânia. O cargo oferece salário de R$ 4.935,44, com carga horária de 40 horas semanais.

Para se candidatar, é necessário possuir ensino superior completo em Nutrição, registro ativo no conselho profissional e experiência mínima de seis meses na área de restaurantes ou consultorias nutricionais.

As inscrições para essa vaga devem ser feitas no site www.go.senac.br, na seção “Trabalhe Conosco”, entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro, até às 17h.

Outra vaga disponível é para Coordenador Pedagógico – Educação Infantil, com salário de R$ 5.770,35 e carga horária de 40 horas semanais. A posição é para o Sesc em Goiânia e requer ensino superior completo em Pedagogia e experiência mínima de seis meses na área.

As inscrições também podem ser realizadas até o dia 3 de janeiro, no site www.sescgo.com.br, no item “Trabalhe Conosco”.

Além disso, há três vagas de estágio: uma para Pedagogia no Sesc Goiânia e duas para Nutrição – sendo uma no Sesc Anápolis e outra no Sesc Goiânia. Os estágios têm carga horária de 20 horas semanais, com turnos matutino e vespertino, e oferecem bolsa no valor de R$ 941,33.

Os candidatos a estágio devem estar cursando Pedagogia ou Nutrição a partir do 4º período em 2024/2 em instituições de ensino credenciadas pelo edital do Sesc.

As inscrições também podem ser feitas site www.sescgo.com.br, na seção “Trabalhe Conosco”, de 23 de dezembro a 10 de janeiro.

Interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos, acessando os portais oficiais para mais informações.