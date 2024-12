Últimos dias: saiba como fazer inscrição gratuita no programa Aprendiz do Futuro

Iniciativa é destinada a jovens de 14 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade social

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2024

Inscrições estão encerrando (Foto: Governo de Goiás)

O programa Aprendiz do Futuro, voltado para a inclusão e desenvolvimento de jovens no mercado de trabalho em Goiás, está com inscrições terminando. Os interessados têm até 30 de dezembro para realizar o processo.

A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) é destinada a jovens, de 14 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade. O meio de inscrição é pelo site oficial, de forma gratuita.

Para participar, também é necessário seguir alguns pré-requisitos, como ser aluno da rede pública ou bolsista integral em escola particular; possuir renda familiar de até dois salários mínimos ou meio salário per capita; e ter a família inscrita no CadÚnico.

Os integrantes do Aprendiz do Futuro desempenham rotinas administrativas, de informática e de apoio no atendimento ao público em repartições estaduais, a exemplo dos fóruns, tribunais, colégios e outros órgãos públicos parceiros.

Para isso, terão acesso a salário de R$ 663,39, vale-alimentação de R$ 150, vale-transporte, seguro de vida, uniforme, férias e 13º salário.