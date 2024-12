Vai viajar? Saiba onde estão e os preços de todos os pedágios que passam em Goiás

Praças estão distribuídas em cinco rodovias diferentes que cruzam estado

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2024

Praça de pedágio da Ecovias (Foto: Ecovias Araguaia)

Viajar de carro ou moto pelas rodovias goianas exige planejamento. Um deles e mais prioritário, é com os custos das viagens. E dentro de todas as despesas, uma preocupação a mais é com o valor dos pedágios em rodovias que cortam o estado.

Para te ajudar nesse planejamento, o Portal 6 apurou os valores que devem ser pagos para transitar nessas vias públicas.

Atualmente, em Goiás, somente rodovias federais tem praças de cobrança.

Na BR-050, duas praças de pedágio estão instaladas. Na que fica em Ipameri, custa R$ 8,40 de carros e R$ 4,20 para motos. Na mesma rodovia, no ponto que fica em Campo Alegre, os valores aumentam para R$ 9,10 (carros) e R$ 4,55 (motos).

Viajando pela BR-060, na praça de Alexânia, os valores são de R$ 7,40 (carros e de R$ 3,70 (motos). Veículos de três eixos pagam R$ 11,10, enquanto os de quatro pagam R$ 14,80.

Próximo à Goianápolis, ainda na 060, o valor do pedágio é de R$ 2,70 para motos, R$ 5,40 para automóveis de dois eixos, R$ 8,10 para os de três eixos e R$ 10,80 para os que possuem quatro eixos.

Pela BR-080, a praça fica em Santa Rita, custando R$ 14,10 para carros e R$ 7,05 motocicletas.

Agora, é na BR-153 que estão instalados mais praças de pedágio. Em Porangatu, é preciso pagar R$ 11,80 (carros) e R$ 5,90 (motos). No ponto de Estrela do Norte, também custam R$ 11,80 (carros) e R$ 5,90 (motos).

Na parada de Campinorte, é preciso pagar R$ 14,10 para os automóveis de dois eixos e 7,05 de motos. Em Hidrolina, são cobrados os mesmos valores.

Já em Jaraguá, o preço aumenta para R$ 15,30 (carros) e 7,65 (motos).

Ainda na BR-153, em Professor Jamil, as passagens custam R$ 7,90 (automóveis) e 3,95 (motos). Agora, em Itumbiara, quem passar pelo pedágio vai pagar R$ 9,50 (automóveis) ou R$ 4,75 (motos).

Vale ressaltar que na BR-040, apesar de ter praça de cobrança instalada em Cristalina, o pedágio está liberado por uma questão judicial desde agosto passado.