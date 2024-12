Clientes tomam atitude após funcionário de 82 anos do Mc Donalds não conseguir se aposentar

Colaborador da rede de fast foos chamou a atenção dos clientela, que se mobilizou rapidamente para ajudar de alguma forma

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / News3LV.com)

Já pensou você chegar aos 82 anos de idade e ainda estiver em estado de atividade trabalhando numa empresa apenas por não conseguir se aposentar?

Assim, isso é o que está acontecendo com um americano de idade avançada que trabalha desde 2009 no McDonald’s por, simplesmente, não conseguir alcançar a aposentadoria.

Dessa forma, o funcionário Edward Eubanks, morador de Nevada, nos Estados Unidos, não alcançou alguns requisitos preenchidos para se aposentar.

De acordo com informações do news3lv, nos EUA, não tem idade fixa para aposentadoria obrigatória por tempo de contribuição ou de atividade exercida.

Assim, a explicação é que os benefícios da seguridade social por lá dependem de diversos fatores para você conseguir alcançar a tão sonhada aposentadoria.

E por estar na luta para se aposentar que o gentil e cativante senhor trabalhador da rede de fast food foi alvo de uma boa ação de sua amada e querida clientela.

Comovidos com a história de luta do senhor Edward , os clientes resolveram fazer um ato generoso para ajudá-lo a cobrir as despesas e melhorar a qualidade de vida.

Assim, a clientela se mobilizou nas redes sociais e criou uma vaquinha virtual para contar a comovente história de um longínquo e antigo funcionário do McDonald’s.

De forma rápida, a internet se comoveu, a arrecadação superou as expectativas e eles conseguiram arrecadas o equivalente a R$ 190 mil reais.

“ Fiquei emocionado, é surpreendente. Estou muito grato, esse dinheiro será de grande ajuda”, afirmou o trabalhador. Ele contou que a quantia vai ajudar a cobrir despesas médicas devido à idade e um problema de lesão na coluna.

