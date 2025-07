6 carros com as peças mais baratas em 2025 para quem quer economizar com manutenção

Levantamento apontou quais os populares que mais ajudam os motoristas na hora da manutenção regular

Magno Oliver - 10 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal TecnaCar Mecanica Automotiva)

Um levantamento da Auto Esporte analisou as cestas de peças mais baratas do Brasil. Assim, eles tomaram como base dados obtidos pela edição 2025 do Qual Comprar, maior estudo de custos de aquisição e manutenção de carros do Brasil.

A cesta de peças cotada pela análise contempla os seguintes itens: um farol direito, um retrovisor externo direito, um para-choque dianteiro, uma lanterna traseira direita, um filtro de ar (elemento), um filtro de ar do motor, jogo de quatro amortecedores, duas pastilhas de freio dianteiras, um filtro de óleo do motor e um filtro de combustível. E sempre da versão básica.

1. Volkswagen Saveiro (todas as gerações)

Com uma cesta de peças girando em torno de R$ 6.000, a Saveiro continua sendo referência em preços baixos de peças entre os utilitários leves. No levantamento, todas as gerações compartilham componentes com outros modelos da Volkswagen, como Gol e Voyage, o que já reduz custos e também o problema de falta de peças. A produção nacional e a rede ampla de assistência também favorecem preços baixos nas oficinas. Primeiro lugar com devida razão e merecimento.

2. Renault Kwid

O compacto da Renault mais queridinho dos motoristas surpreende pela economia em diversos aspectos, inclusive na manutenção.

As peças pro Kwid são mais simples, leves e com baixo custo de fabricação. Por ser um modelo de caráter mais urbano, com motor pequeno e poucos itens complexos, o Kwid exige menos manutenção pesada e tem boa oferta de peças paralelas de reposição. A manutenção geralmente não é demorada também. A cesta de peças do Kwid saiu por R$ 6.261.

3. Fiat Strada

A campeã de vendas entre as picapes também lidera quando o assunto é economia na manutenção e peças. A Fiat Strada tem mecânica robusta, nacionalizada e com peças compartilhadas com Palio, Uno e Fiorino. Isso facilita a reposição e mantém os custos baixos mesmo em serviços mais complexos. A cesta de peças dessa linha saiu por R$ 6.270.

4. Hyundai HB20

O HB20 já passou por diversas atualizações, mas a Hyundai reforça que manteve o foco em baixo custo de manutenção até hoje. Assim, a produção em Piracicaba (SP) garante uma cadeia eficiente de peças nacionais. Além disso, o alto volume de vendas ajuda a baratear componentes, pois há mais disponibilidade no mercado. A cesta de peças dessa linha saiu por R$ 6.384.

5. Volkswagen Polo

Apesar de ser mais tecnológico e com design arrojado, o Polo utiliza peças comuns da linha Volkswagen, o que ajuda a manter os preços acessíveis. Seus motores têm manutenção previsível, e a rede de concessionárias e oficinas independentes oferece facilidade de reposição. A marca ainda investe em produção local, o que colabora com o preço final das peças. Assim, a cesta de peças dessa linha gira em torno de R$ 7.690.

6. Citroën C3

Mesmo com a tradicional fama antiga de carro com manutenção cara, o novo C3 mudou o paradigma sobre esse cenário para marca. Assim, ele recebeu nacionalização e adaptação à realidade brasileira (graças a Deus, sério mesmo). A plataforma simplificada e a produção no Rio de Janeiro ajudaram a reduzir custos e necessidade de busca por peças no exterior. Dessa forma, itens como pastilhas, filtros e amortecedores estão entre as mais baratas da categoria. A cesta de peças da linha é de R$ 7.700.

