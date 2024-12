Barraco por causa de som alto divide anapolinos sobre ‘quem tem de ir pra roça’

Samuel Leão - 25 de dezembro de 2024

Som alto gerou confusão entre vizinhos. (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre vizinhos, motivada por som alto, escalou e terminou com um homem sacando um arma e ameaçando uma família para pedir silêncio. O caso aconteceu em Anápolis, na noite da véspera de Natal (24) e, nas redes sociais, internautas debateram acerca da situação.

No vídeo do ocorrido, é possível ver o vizinho gritando para que a dona da casa calasse a boca, enquanto empunhava a arma. Em resposta, ela diz: “esse negócio de ir na porta da casa dos outros, com arma de fogo, não é brincadeira tá? Tá ciente do que você fez né? Nós filmamos”, expressou.

Em dado momento, ela também disso para que o homem que, se estivesse incomodado com o barulho, ele deveria “ir para a roça”, onde teria sossego.

Diante da afirmação, usuários divergiram da opinião, visto que a zona rural tanto oferece um ambiente em que se pode fazer barulho sem afetar os vizinhos, quanto também costuma representar paz e silêncio.

“Acho que quem tem que ir para roça é quem gosta de barulho não?”, expressou um, seguido por outro que brincou: “pensei que Anápolis já fosse uma roça”, complementou.

As afirmações, que deram foco maior ao conflito pelo som do que ao crime de ameaçar terceiros com uma arma de fogo, em pleno Natal, também expressaram o desejo de leis mais rígidas para a prática.

“As leis de perturbação do sossego público têm que ser mas severas”, comentou uma pessoa, seguida por outra: “óbvio que ameaçar com arma em punho não é correto! Porém, som alto não é direito, gente. A própria Lei já determina o limite”, complementou.

Por fim, fazendo um contraponto aos “incomodados de plantão”, um internauta retrucou: “pessoa reclamar de som em pleno Natal realmente não tem noção, coisa mais normal do mundo”, publicou.

Em tempo

A confusão aconteceu em Souzânia, distrito da zona Norte de Anápolis, e acabou terminando na delegacia. Utilizando os vídeos, os moradores formalizaram uma denúncia e o homem, de 49 anos, deverá responder às investigações do caso.