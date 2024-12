Placa chama atenção de quem vai a banheiro de restaurante

Com um toque de humor, o aviso lista os itens proibidos de serem jogados no vaso

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2024

Imagem mostra placa em restaurante

Clientes de um restaurante têm se divertido com uma placa nada convencional fixada no banheiro do local.

Com um toque de humor, o aviso lista os itens proibidos de serem jogados no vaso sanitário e inclui, além dos clássicos papel higiênico e toalhas de papel, itens inusitados como “filhos de gatinhos” e até “sonhos e esperanças”.

A mensagem criativa rapidamente virou assunto entre os frequentadores, com muitos tirando fotos e compartilhando nas redes sociais.

“A gente vem só pra comer, mas acaba saindo com boas risadas também”, comentou uma cliente em um grupo de Facebook.

A ideia, segundo os funcionários, foi chamar atenção para um problema sério – o entupimento frequente dos banheiros – mas de uma forma leve e descontraída.

E, pelo visto, funcionou: a placa virou o ponto alto das visitas ao banheiro!

Agora, os clientes não só respeitam o aviso como recomendam o restaurante pela criatividade.

Quem sabe, além de saborear os pratos, vale dar uma passada no banheiro para conferir?