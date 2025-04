6 ovos de Páscoa diferentes de tudo que você já viu — e fáceis de fazer em casa

Pudim, torresmo e até mesmo pequi, hoje você vai descobrir até onde vai a criatividade do brasileiro

Anna Júlia Steckelberg - 17 de abril de 2025

Ovo de páscoa de sushi. (Fonte: Divulgação/Takeshi Sushi)

Quando se fala em Páscoa, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um ovo de chocolate — geralmente caro, recheado com mais chocolate e, convenhamos, quase sempre igual ao do ano passado.

Em 2025, os preços dos ovos subiram mais uma vez, com aumentos que ultrapassam os 9%, deixando muitos consumidores com a pergunta: será que vale a pena pagar tanto por algo tão previsível?

A boa notícia é que a criatividade gastronômica não tem limites — e se depender dela, dá para reinventar a tradição pascal com muito sabor, brasilidade e ousadia.

Confira abaixo uma seleção com os seis ovos de Páscoa mais diferentões, pensados para surpreender (e talvez até chocar) os mais curiosos:

1. Ovo de empada

Esqueça a casca de chocolate: aqui, o ovo é feito com massa amanteigada de empada, crocante por fora e recheada com muito creme de frango, palmito ou queijo. A ideia é unir duas paixões nacionais em uma só mordida.

Servido quentinho, ele vira prato principal na ceia de Páscoa — e não apenas sobremesa.

2. Ovo de sushi

Sim, você leu certo. Uma verdadeira escultura oriental feita com camadas de arroz temperado, recheios como salmão, atum ou shimeji e finalizado com fatias de peixe fresco, cream cheese e gergelim.

Uma experiência gastronômica visual e sensorial que transforma o ritual de abrir um ovo em um banquete nipônico.

3. Ovo de bolo de rolo

Direto do Nordeste para sua mesa, esse ovo troca a tradicional casca dura por camadas finíssimas de massa e recheio de goiabada.

Pode vir com toques de doce de leite, brigadeiro branco ou até Nutella. Um presente com sotaque pernambucano e sabor de lar.

4. Ovo de pudim

Imagina abrir um ovo de Páscoa e encontrar lá dentro um pudim inteiro, com calda e tudo?

Aqui, o chocolate serve de base ou acompanhamento para um dos doces mais amados do Brasil. O contraste entre o crocante da casca e a cremosidade do recheio é uma verdadeira delícia.

5. Ovo de torresmo

Simplesmente ousado. A proposta é unir o melhor do doce com o salgado, combinando uma casca de chocolate (ao leite ou meio amargo) com pedacinhos de torresmo crocante no recheio.

O resultado? Uma explosão de texturas e sabores que desafiam qualquer paladar tradicional.

6. Ovo de pequi

Por fim, o pequi, típico do Cerrado, é um ingrediente que divide opiniões — mas quem ama, ama de verdade.

Em vez de chocolate, imagine uma massa salgada recheada com creme de pequi, ou mesmo um arroz com pequi moldado em formato de ovo.

Outra sugestão? Casca de chocolate branco suavemente aromatizada com pequi e recheio de trufa cítrica para equilibrar. Uma viagem gastronômica direto para o coração de Goiás.

