“Copão”: moda paulista chega com tudo em Anápolis

Não só em bares, mas também em distribuidoras de bebidas, o "drink" passou a ser procurado pelo público

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de um copão de whisky. (Foto: Reprodução)

Popular nas noites de São Paulo e se espalhado para várias regiões do país, o “Copão” se tornou um dos queridinhos da juventude e dos fãs de uma boa noitada. Em Anápolis, ao final de 2024, é possível ver cada vez mais estabelecimentos ofertando a bebida.

Apesar da popularidade, alguns goianos ainda não conhecem o ‘drink’, que consiste em: uma dose de whisky, de vodca ou de outra bebida da preferência do cliente, colocada em um copo grande juntamente com um gelo com sabor de fruta e energético.

Não só em bares, mas também em distribuidoras de bebidas, a bebida passou a ser procurado pelo público, que faz diversas combinações entre rótulos de whisky, de energético e sabores dos gelos de fruta, vendidos quase como picolés. A maioria dos estabelecimentos oferece uma ampla variedade e já entrega o copo preparado ao cliente.

O Portal 6 entrou em contato com Bruno Marcos, proprietário do Bar Flamis, localizado no Coletivo Flamingo, no Jundiaí. Ele revelou a inspiração para o lançamento e relatou uma alta adesão da comunidade.

“Já sabíamos que o Copão era um sucesso em outros estados e decidimos trazer para a casa depois de ver que já tinha uma aceitação do público aqui na cidade também. Já tínhamos drinks, então ele foi só um incremento no modelo. Muita gente gosta por se tratar de uma bebida que a base é whisky, mas que fica com o sabor mais leve pelo gelo saborizado. ”, explicou.

Vencendo outras opções pela praticidade, e também pela preferência do público pelo whisky – considerado por muitos uma bebida mais refinada que outros destilados em geral, a opção já pode ser encontrada em diversas regiões da cidade.

Na região norte de Anápolis, por exemplo, foi possível encontrar várias distribuidoras com placas sinalizando a venda do produto. A precificação varia bastante conforme o local, mas no geral o produto pode ir de R$ 15 até R$ 35, a depender dos insumos utilizados.