Motoristas são flagrados a quase 180 km/h em rodovias goianas; veja consequências

Em cinco dias de operação, PRF registrou mais de 1,8 mil autuações nas rodovias goianas

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2024

Veículos foram flagrado na BR-153 (Foto: Divulgação PRF)

A poucos dias para o próximo final de semana que para muitos será prolongadíssimo, por conta da virada do ano, a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção dos motoristas por conta da Operação Natal, que resultou em 1.878 autuações nas rodovias goianas.

A principal irregularidade de trânsito praticada entre os dias 20 e 25 de dezembro foi o excesso de velocidade. Três medições específicas, das 3.498 imagens de radar capturadas, chamaram a atenção, sendo registrados veículos trafegando a 168 km/h, 177 km/h e 178 km/h.

As velocidades capturadas, bem acima do permitido, foram na BR-153, onde o limite para carros é de 110 km/h. Estes condutores que descumpriram, serão enquadrados no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sendo assim, as infrações são consideradas gravíssimas e os autuados, além de pagar três vezes do valor de R$ 293,47, totalizando R$ 880,11, serão submetidos à suspensão do direito de dirigir por pelo menos um ano.

Vale destacar que neste intervalo de cinco dias, foram registrados 50 acidentes em estradas goianas, com 69 pessoas feridas e quatro óbitos.

Operação Reveillón

A PRF informa que as fiscalizações nas rodovias seguem com a Operação Ano Novo, que vai até 1º de janeiro.

Neste período, a corporação intensifica a fiscalização, especialmente contra a combinação de álcool e direção. “Comportamento que historicamente apresenta aumento nesta época do ano”, destacou.