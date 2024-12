Sobrinho entra na casa de tio idoso e se depara com o pior

Samu foi acionado após homem perceber que vítima estava com poça de sangue próxima à cabeça

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2024

Caso aconteceu na Vila Goiás, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Um homem se deparou com o pior após pular o muro para acessar a casa do tio, de 75 anos, no final da tarde desta quinta-feira (26), na Vila Goiás, em Anápolis.

O sobrinho já vinha tentando contatar o idoso desde o começo do dia, ligando várias vezes, mas, diante da falta de respostas, resolveu ir até a residência.

Logo ao chegar ao local, antes mesmo de alcançar o interior da casa, ele viu que o familiar estava deitado no chão do quarto, e tentou chegar até ele. Diante do portão trancado, o sobrinho decidiu pular o muro do vizinho para entrar na casa e tentar ajudar o tio.

Apesar disso, o idoso já tinha uma poça de sangue próxima à cabeça, o que levou o homem a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços da equipe médica, eles puderam apenas constatar o óbito no local.

Ao prestar depoimento aos policiais, o sobrinho relatou que a vítima morava sozinha e já tinha uma série de problemas de saúde, como diabetes, pressão alta e epilepsia. Já que não havia sinais de violência contra o idoso, o caso foi registrado como morte natural.