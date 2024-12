USP está com inscrições abertas para 16 cursos gratuitos

Candidaturas podem ser feitas até o dia 31 de janeiro

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/EBC)

A Universidade de São Paulo (USP) abriu as inscrições para uma nova edição do USP Academy, que é um programa voltado para os estudantes que desejam ter uma experiência com alunos internacionais por meio de cursos gratuitos.

No total, estão sendo ofertadas vagas em 16 cursos com aulas que acontecem entre os dias 17 e 28 de fevereiro de 2025. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro.

USP está com inscrições abertas para 16 cursos gratuitos

As candidaturas já podem ser feitas, bastando apenas preencher o Contrato de Aprendizagem (Learning Agreement) e o formulário de inscrição (Application Form), que estão disponíveis na página da Aucani.

Os cursos oferecidos são de curta duração, com carga horária mínima de 30 horas semanais, e são ministrados em inglês ou espanhol. A maior parte funciona em formato hibrido, com atividades presenciais e remotas.

As atividades são para graduação, pós-graduação e de extensão, com temáticas para diversas áreas de conhecimento.

Os cursos oferecidos são para:

Hipertensão arterial: modelos experimentais e mecanismos periféricos; Biotribologia aplicada à impressão 3D de alimentos personalizados e biomateriais médicos; Exercício físico e promoção da saúde em adultos maiores; Segurança alimentar: da microbiologia às ciências sociais; Princípios de interpretação das mudanças ambientais e climáticas usando indicadores vegetais: registro polínico (palinologia) e anéis de árvores (dendrocronologia); Projetando ideias poderosas com computação física; Estratégias inovadoras de extração para aumentar a sustentabilidade de subprodutos alimentares; Cidades inteligentes e veículos autônomos; Resiliência climática e sustentabilidade; Planejamento urbano e ambiental em cenários de estresse hídrico; Desafios do patrimônio cultural urbano: diversidade, lugares e práticas; Educação global de mídia; Imposto mínimo global e sua implementação em países desenvolvidos e em desenvolvimento; Justiça socioambiental, diversidade linguística e educação; Saúde mental, diversidade e inclusão social dentro e fora das instituições de ensino superior; Negócios, instituições e corrupção na América Latina.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!