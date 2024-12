Das salas de aulas para o trabalho: Faculdade em Anápolis se torna referência para quem busca ingressar no mercado

Reconhecida, Faculdade Senai está com ótimas possibilidades para quem busca profissionalização em grandes empresas

Gabriella Licia - 27 de dezembro de 2024

Aluno durante o curso de profissionalização. (Foto: DIvulgação)

Nos últimos anos, o estado de Goiás tem se consolidado como um dos principais polos logísticos do Brasil. A expansão dos setores industrial, do agronegócio e do comércio eletrônico segue impulsionando significativamente a demanda por profissionais especializados em Logística. Inclusive, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam um crescimento expressivo no número de vagas na área, refletindo a vitalidade e a dinâmica desse mercado.

Com o avanço de tecnologias como a inteligência artificial e a automação, a Logística está se transformando. Hoje, mais do que nunca, é imprescindível que os profissionais sejam treinados para lidar com esses desafios. E a Faculdade SENAI Roberto Mange têm se destacado na formação de mão de obra qualificada, trazendo uma abordagem prática e infraestrutura moderna com os cursos nesta área.

Na Faculdade SENAI, por exemplo, os cursos têm atraído a atenção de grandes empresas como CAOA, Café Rancheiro e Ambev, que buscam profissionais treinados para atender às necessidades do setor. A parceria com essas organizações não só reforça a qualidade dos cursos, mas também facilita a inserção dos alunos no mercado de trabalho.

A Logística não é apenas um setor em alta, mas uma área estratégica para o funcionamento eficiente de cadeias de suprimentos e empresas de diferentes segmentos. E, por essa razão, poder se destacar, de forma exponencial, com cursos profissionalizantes, é um diferencial incrível.

Os números confirmam! Segundo projeções, a região deve continuar crescendo, com uma alta demanda por especialistas que possam contribuir para a eficiência e a inovação no setor.

Se você está em busca de uma carreira promissora, os cursos de Logística da Faculdade SENAI podem ser o primeiro passo. As inscrições estão abertas, e você pode garantir sua vaga através do site https://forms.office.com/r/0vkfw3sm23 ou pelo telefone (62) 3902-6200. Não perca a chance de se preparar para um mercado em pleno crescimento e construir uma carreira de sucesso no estado que está no centro do crescimento logístico no Brasil.