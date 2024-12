Advogado faz alerta sobre o que todo mundo deveria fazer ao abrir uma encomenda

Dica inteligente pode ser a chave para evitar prejuízos e garantir os direitos do consumidor.

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Roro ASMR)

O crescimento das vendas em lojas online fez com que muitos consumidores virassem adeptos das comprinhas em lojas especializadas, principalmente por aplicativo.

Assim, virou febre mundial fazer compras em lojas famosas, no entanto, o ato de abrir uma encomenda que chegou pode gerar problemas sérios. Danos, embalagem rasgada, material quebrado, os riscos são vários.

Dessa forma, é preciso ter bastante cuidado e cautela com as famosas comprinhas na internet. Com o crescimento das vendas, também aumentaram o número de reclamações e problemas de devolução.

Um advogado especializado em direito do consumidor viralizou nas redes sociais trazendo uma dica que tem ajudado muitos internautas na hora de suas compras.

O advogado Leonam Egas, em seu perfil no Instagram @leonamegas, trouxe uma dica esperta e que a gente nunca se atenta quando vai às compras na internet.

Devido ao crescimento no número de produtos com defeito e avarias, ele orientou a gravar o momento da abertura do pacote. O objetivo principal é ajudar tanto para a devolução do item quanto para possíveis ações legais futuras.

A medida vem para ajudar os consumidores uma vez que as lojas pedem provas materiais dos possíveis defeitos e ocorridos. Assim, uma gravação pode ser usada como prova em eventual disputa com o vendedor ou transportadora do produto.

Na legenda, ele explicou o motivo:

“Sempre se grave quando for abrir uma encomenda. O motivo ? Caso tenha qualquer avaria no produto, você produz provas tanto pra devolver o produto quanto para uma eventual ação.

Assim, caso o produto esteja em perfeito estado, basta apagar o vídeo. Esta simples atitude te livra de um problemão futuro.”, recomendou o advogado.

