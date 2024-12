Márcio Corrêa confirma nome para gerir Secretaria da Economia e Planejamento

Profissional integra a equipe de transição do novo prefeito e acompanhou as tratativas com o último gestor

Pedro Hara - 28 de dezembro de 2024

Alex foi anunciado para ocupar a Secretaria. (Foto: Divulgação)

Faltando poucos dias para começar a nova gestão de Anápolis, Alex Schweigert foi confirmado para comandar a Secretaria de Economia e Planejamento. Essa informação foi confirmada neste sábado (28) pela equipe do prefeito eleito Márcio Corrêa (PL).

Com um currículo longo, ele possui formação em Administração pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa (IPEP), que terminou em 2008.

Se graduou em Ciências Contábeis em 2012, pelo Centro Universitário FMU, e cursou Direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC) – concluído em 2023. É pós-graduado em Gestão Tributária pela Faculdade Oswaldo Cruz e também ingressou no programa de mestrado da Flórida Must University.

Também é autor do e-book “Desvendando o labirinto tributário – guia prático”. Há mais de quatro anos atuando pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), atualmente desempenha a função de gerente de controladoria, planejamento e orçamento da instituição.

Alex é vice-presidente do Conselho Fiscal da Goiás Telecom e membro do Comitê de Auditoria Estatutária da Saneago. O profissional integra a equipe de transição do novo prefeito e acompanhou as tratativas com o último gestor.

Colaborou Samuel Leão