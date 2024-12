Os 50 nomes de bebês mais escolhidos em Goiânia e Aparecida em 2024

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil apontaram algumas semelhanças e diferenças entre as preferências das duas cidades nos cartórios

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2024

Goiânia registrou mais de 20 mil nascimentos ao longo de 2024. (Foto: Divulgação)

Dados recém emitidos pelo Portal de Transparência do Registro Civil revelaram quais foram as escolhas mais comuns na hora de batizar os bebês em todo o país. No entanto, ao analisar os dados de Goiânia e Aparecida de Goiânia, é possível perceber que, embora as cidades se avizinhem, alguns resultados foram diferentes.

A começar pela capital, foram registrados 23.342 nascimentos ao longo de 2024. Com cerca de 1,6 milhão de habitantes, a cidade é conhecida pela qualidade de vida e urbanismo planejado.

Entre as meninas, Helena foi o nome mais escolhido, com 397 registros. De origem grega e associado à luz e beleza, o nome também leva o ouro no ranking nacional.

Já Miguel foi o líder entre os nomes masculinos, com 332 registros, aparecendo em segundo. De origem hebraica e com significado ligado à proteção divina, o nome mantém-se como uma escolha forte e atemporal.

Cecília, com 326 registros, ficou em terceiro lugar, seguida por Ravi (253) e Aurora (251), que mostram a preferência por nomes com significados delicados e modernos. Arthur (229 registros) e Noah (238 registros) também ganharam destaque, consolidando-se como escolhas frequentes.

O top 10 é completado por Alice (245 registros), Davi (242) e Laura (221). Esses nomes revelam um equilíbrio entre modernidade e tradição, marcando a diversidade cultural e as influências que moldam as escolhas dos pais em Goiânia.

Em Aparecida, segunda cidade mais populosa do estado, foram 6.380 nascimentos registrados ao longo do ano. Helena manteve o seu reinado, aparecendo em primeiro lugar com 96 registros. Já Ravi figurou em uma posição maior do que na capital, nomeando 95 recém-nascidos.

Aurora ficou em terceiro lugar, com 90 registros, consolidando-se entre as escolhas mais feitas. Enquanto isso, Miguel, principal escolha para os meninos em Goiânia, teve 88 registros em Aparecida e ficou em quarta posição.

Em seguida, aparecem em destaque o nome Noah, dado a 74 bebês, e Cecilia, com 70 registros. Completam o top 10 Heitor (67), Gael (67), Arthur (62) e Davi (59), consolidando a preferência por nomes simples no município.

Confira quais foram os 50 nomes mais utilizados em Goiânia

1º Helena – 393 registros

2º Miguel – 329 registros

3º Cecília – 324 registros

4º Ravi – 251 registros

5º Aurora – 248 registros

6º Davi – 241 registros

7º Alice – 241 registros

8º Noah – 238 registros

9º Arthur – 227 registros

10º Theo – 220 registros

11º Laura – 220 registros

12º Heitor – 207 registros

13º Maitê – 199 registros

14º Gael – 198 registros

15º Samuel – 184 registros

16º Benicio – 179 registros

17º Pedro – 163 registros

18º Gabriel – 160 registros

19º Elisa – 157 registros

20º Heloisa – 152 registros

21º Anthony – 148 registros

22º Isis – 148 registros

23º Liz – 145 registros

24º Bernardo – 142 registros

25º Maria Cecilia – 141 registros

26º Henrique – 141 registros

27º Isaac – 139 registros

28º Luisa– 143 registros

29º Antonella – 132 registros

30º Levi – 127 registros

31º Olivia – 124 registros

32º Maria Alice – 121 registros

33º João Miguel – 121 registros

34º Manuela – 116 registros

35º Ayla – 110 registros

36º Rafael – 109 registros

37º Lucas – 101 registros

38º Joaquim – 99 registros

39º Julia – 92 registros

40º Maya – 90 registros

41º Daniel – 88 registros

42º Sofia – 87 registros

43º Augusto – 87 registros

44º Rebeca – 84 registros

45º Bento – 83 registros

46º Eloa – 81 registros

47º Maria Helena – 79 registros

48º Mariana – 78 registros

49º Mateus – 78 registros

50º Isabela – 76 registros

Veja quais foram as 50 principais escolhas em Aparecida de Goiânia

1º Helena – 96 registros

2º Ravi – 95 registros

3º Aurora – 90 registros

4º Miguel – 88 registros

5º Noah – 74 registros

6º Cecilia – 70 registros

7º Heitor – 67 registros

8º Gael – 67 registros

9º Arthur – 62 registros

10º Davi – 59 registros

11º Levi – 54 registros

12º Alice – 50 registros

13º Maite – 50 registros

14º Maria Cecilia – 48 registros

15º Anthony – 47 registros

16º Theo – 46 registros

17º Isaac – 46 registros

18º Benicio – 43 registros

19º João Miguel – 41 registros

20º Laura – 40 registros

21º Gabriel – 40 registros

22º Bernardo – 38 registros

23º Liz – 37 registros

24º Isis – 36 registros

25º Samuel – 36 registros

26º Heloisa – 36 registros

27º Maria Alice – 32 registros

28º Elisa – 32 registros

29º Ayla – 29 registros

30º Antonella – 28 registros

31º Maria Clara – 27 registros

32º Eloah – 26 registros

33º Julia – 26 registros

34º Pedro – 26 registros

35º Henrique – 26 registros

36º Nicolas – 25 registros

37º Eloa – 25 registros

38º Sofia – 24 registros

39º Manuela – 24 registros

40º Esther – 23 registros

41º Maria Helena – 22 registros

42º Maya – 22 registros

43º Lorenzo – 21 registros

44º Maria Julia – 21 registros

45º Olivia – 20 registros

46º Lavinia – 20 registros

47º Sophia – 20 registros

48º Isabella – 20 registros

49º Rebeca – 19 registros

50º Daniel – 19 registros