Conheça a cidade em Goiás com o maior número de casas alugadas

Município figura com um dos maiores percentuais neste quesito do país, ficando muito acima da média nacional

Thiago Alonso - 29 de dezembro de 2024

Foto aérea da cidade de Rio Verde localizada em Goiás. (Foto: Reprodução/ Youtube)

Rio Verde, no Sudoeste goiano, foi apontado como o município com maior percentual de casas alugadas do estado, de acordo com o Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No relatório, a cidade apresentou índice de 41,4% de residências locadas, ficando acima de Chapadão do Céu, cidade a apenas 250 km – que marcou 41,2% de imóveis neste modelo.

Impulsionada pelo agronegócio e pela instalação de grandes indústrias, Rio Verde aparece na 14º posição entre todas as cidades do país quando o quesito é porcentagem de imóveis alugados.

Os dados, no entanto, não apresentam uma justificativa para tal colocação, mas alguns fatores pode ser aumento da população local.

Isso porque conforme o Censo, entre 2010 e 2022, a população de Rio Verde aumentou 27,93%, passando de 176.424 para 225.696 habitantes – sendo a quinta cidade com maior número de habitantes de Goiás.

Esse crescimento populacional pode ter impulsionado a demanda por moradias, resultando em um aumento no número de imóveis alugados.

Estes dados colocam a localidade acima da média estadual, cujo apresentou uma taxa de 27,2% de domicílios arrendados em Goiás.